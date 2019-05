Déclaration de revenus : BlaBlaCar, Leboncoin, Airbnb... que faut-il signaler au fisc ?

• Location d'un logement meublé, sur Airbnb par exemple : vous devez déclarer vos revenus au fisc dès le premier euro de gain. Le plus simple, pour des locations occasionnelles, consiste à opter pour le régime du micro bénéfices industriels et commerciaux (micro BIC). Il convient alors de remplir la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C PRO. Vous bénéficiez d'un abattement de 305 euros (vous n'êtes donc pas imposé si vos gains restent inférieurs) et seules 50% de vos recettes sont effectivement imposées. Autre souplesse offerte par le fisc, les gains issus de la location de votre résidence principale (une chambre ou en entier) ne sont pas imposés s'ils ne dépassent pas 760 euros.





• Location d'un véhicule, sur Drivy par exemple : vos gains sont également à déclarer dès le premier euro. Le plus simple consiste également à remplir la déclaration n° 2042 C PRO. Les 305 premiers euros ne sont pas non plus imposés et vous bénéficiez d'un abattement de 50% au-delà. A noter qu'au delà de 7.946 euros, votre activité est considérée comme professionnelle. Cela implique d'opter pour un statut spécifique (micro-entrepreneur, indépendant...) et de payer des cotisations sociales.





• Co-voiturage, sur Blablacar par exemple : les sommes perçues ne sont pas imposables, dès l'instant où vous avez participé au voyage et qu'il s'agit d'un partage de frais. Vous n'avez donc rien à déclarer à l'administration fiscale. A l'inverse, ces sommes sont considérées comme des bénéfices si leur total (part du conducteur comprise) dépasse le barème kilométrique multiplié par le nombre de kilomètres. Il convient alors de déclarer vos gains via la déclaration n°2042 C PRO, si vous optez pour le micro BIC.





• Revente d'un bien d'occasion, sur Leboncoin par exemple : vos revenus ne sont pas imposés s'il s'agit d'un meuble, d'un appareil électroménager ou d'une automobile que vous ne souhaitez plus posséder et à condition que vos ventes soient occasionnelles. La plus-value sur les autres biens d'occasion sont imposables si leur prix est supérieur à 5.000 euros. Il vous appartient alors de vous en acquitter via le formulaire n° 2048-M. Les métaux précieux, objets d'art ou de collection et les antiquités sont pour leur part soumis à une taxe spécifique à acquitter via le formulaire n° 2091.