Déclaration de revenus : la date limite approche, tous nos conseils pour ne pas faire d'erreurs

IMPÔTS - La déclaration de revenus (qui n'a pas disparu avec la mise en place du prélèvement à la source) doit être remplie en ligne au plus tard entre ce mardi 28 mai et le 4 juin, selon votre département. Que faut-il signaler et comment fonctionne notamment le crédit d'impôt déjà en partie versé en janvier ? LCI fait le point.