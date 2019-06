Déclaration de revenus : vous avez jusqu'à mardi 23h59 dernière limite, tous nos conseils pour ne pas faire d'erreur

Le compte à rebours sera bientôt terminé. Les contribuables doivent effectuer ce printemps 2019 (à une échéance fixée à différentes dates selon leur lieu de domiciliation) leur déclaration des revenus de l'année 2018. La mise en place du prélèvement à la source en janvier ne supprime en effet pas cette formalité. Cette déclaration permet en effet aux contribuables non seulement de transmettre (ou de confirmer ou corriger) à l'administration fiscale les revenus qu'ils ont touchés l'an dernier mais aussi de lui signaler d'éventuelles dépenses ouvrant droit à des réductions ou crédits d'impôt. Des informations indispensables pour calculer votre taux de prélèvement à la source et le montant de vos possibles crédits d'impôt.





Comme le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, l'a confirmé le 28 mai, près de 11 millions de foyers (sur 38 millions) pourront se passer de cette formalité dès l'an prochain. Des déclarations pré-remplies leur seront directement envoyées par mail ou par courrier, sans qu'ils n'aient ensuite besoin de les renvoyer. Il suffira de vérifier les informations y figurant. Il n'empêche, pour l'heure, vous devez bel et bien vous y soumettre, obligatoirement en ligne qui plus est. Voici les principaux points à connaître pour bien remplir le formulaire.