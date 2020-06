Déclaration de revenus 2020 : l'échéance tombe ce jeudi pour certains, vérifiez le calendrier

IMPÔTS - En raison des difficultés liées à la situation sanitaire, les échéances pour déclarer ses revenus sur Impots.gouv.fr ou par courrier postal ont été reportées jusqu'en juin. Voici le calendrier détaillé.

C'est l'une des conséquences en cascade de l'épidémie de covid-19. La période pendant laquelle les contribuables doivent déclarer leurs revenus de l'année 2019 a été repoussée et même, dans certains cas, fortement allongée. Débutée le 20 avril au lieu du 9 du mois comme initialement prévue, cette période se terminera, selon les cas, le 12 juin. Alors que le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a indiqué ce jeudi matin sur France 2 qu'"une dizaine de millions de contribuables" n'ont toujours pas effectué leur déclaration de revenus, voici le calendrier à respecter.

Déclaration en ligne

Pour les déclarations en ligne, le calendrier reste découpé en trois zones en fonction des départements où habitent les contribuables. Voici, pour chacune d'entre elles, les dates-limites de renvoi actualisées : → Départements 01 à 19 et non-résidents : jeudi 4 juin 2020 à 23h59 (au lieu du 19 mai initialement) → Départements 20 à 54 : lundi 8 juin 2020 à 23h59 (au lieu du 26 mai initialement) → Départements 55 à 976 : jeudi 11 juin 2020 à 23h59 (et non plus le 2 juin) A noter que les départements portant les numéros 50 à 54, initialement rattachés à la troisième zone, intègrent cette année la deuxième zone. Autre nouveauté : la déclaration en format papier n'a pas été envoyée à ceux qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019, afin de "respecter la planète et ses ressources". Deux-tiers des foyers fiscaux se sont également vu proposer pour la première fois cette année une déclaration automatique. Elle ne doit donner lieu à une intervention de leur part que si des éléments doivent être modifiés ou complétés.

Déclaration papier

Pour les déclarations papier, qui concernent depuis l'an dernier uniquement ceux qui ne disposent pas d'Internet ou ne sont pas en mesure de déclarer en ligne (cela peut par exemple être le cas de certaines personnes âgées), l'échéance est repoussée au : → Vendredi 12 juin à 23h59 (et non plus le 14 mai)

Toute l'info sur Impôts et prélèvement à la source : un an après

Comme le soulignait Gérald Darmanin sur TF1 début avril, ce n'est pas tant la date de début qui compte mais celle de fin : "Pour le papier, nous donnons un mois supplémentaire aux déclarants, notamment ceux qui doivent aller dans leurs centres de finances publiques [alors que] pendant le confinement ce n'est pas possible. On ne peut pas toujours l'appeler au téléphone, on a parfois besoin de contacts physiques", expliquait-il. Ainsi, pour la première fois depuis la création de la déclaration en ligne, ceux qui continuent à l'effectuer sur papier disposent de davantage de temps que ceux qui utilisent Internet.