Faux remboursements de crédit d'impôt : méfiez-vous de cette arnaque signalée par les gendarmes

L'arnaque aux faux remboursements des impôts refait surface alors que les avis d'imposition sur le revenu viennent d'être rendus disponibles en ligne (progressivement entre le 24 juillet et le 7 août selon les contribuables). La gendarmerie de Côte-d'Or alerte en effet sur de nouveaux envois de mails provenant soi-disant de la direction générale des Finances publiques, rapporte Le Bien public ce vendredi 9 août. Ces courriers électroniques sont intitulés "IMPOT GOUV FR", en lettres capitales et sans point. Un titre d'autant plus trompeur qu'il est très proche de l'URL du véritable site des impôts : Impots.gouv.fr.