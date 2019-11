Impôts : l'union libre est parfois plus intéressante que le mariage ou le Pacs

Mais à l'inverse, 2,5 millions de ménages sont perdants (soit 9%), "principalement en raison du mécanisme fiscal de la décote, mais également de la non-conjugalisation de certains plafonds de crédits et réductions d'impôt", prévient l'Insee. Ces "perdants", qui se concentrent parmi les ménages "aux niveaux de vie médians ou plutôt aisés", n'ont pas le choix, puisque l'imposition commune est obligatoire dans le cas d'un couple marié ou pacsé.

On compte enfin 12% de ménages qui ne perdent ni ne gagnent rien, sur le plan fiscal, à être mariés ou pacsés. Soit parce qu'ils ont des revenus équivalents, soit parce qu'ils sont de toute façon non imposables, mariage ou pas. La majorité des ménages français ne sont, de toute façon, ni mariés, ni pacsés. Parmi eux, on compte les personnes seules, les familles monoparentales et les couples en union libre avec ou sans enfants.