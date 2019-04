Impôts : prélèvement à la source ou pas, vous n'échapperez pas à la déclaration annuelle de revenus

Cette déclaration 2019 sera remplir dans les semaines à venir, au plus tard courant juin selon votre département. Et elle portera logiquement sur l'année 2018 (et ainsi de suite : en avril/mai 2020 sur l'année 2019, etc...). Elle permettra à l'administration fiscale de calculer et de vous communiquer en juillet/août :





• Votre taux de prélèvement à la source, qui sera appliqué de septembre 2019 à août 2020 sur vos salaires, pensions de retraites, indemnités chômage ou indemnité maladie ou maternité. Ce taux sera lui-même ajusté à l'été 2020 sur la base de votre déclaration du printemps 2020 portant sur les revenus de 2019. Et ainsi de suite, année après année.





• Le montant de vos réductions ou crédits d'impôt perçus au titre de l'année 2018 (avec un an de décalage donc). Entre temps, pour vous éviter d'avancer cette trésorerie, vous devriez avoir reçu dès le 15 janvier 2019 un acompte de 60% calqué sur votre situation de l'année précédente. Si vos dépenses donnant lieu à ces avantages fiscaux n'ont pas changé, vous recevrez les 40% restants à l'été 2019. A l'inverse, en cas de modification, une régularisation à la hausse comme à la baisse sera effectuée.