Prélèvement à la source : mensualisation, année blanche et RFR, ces 3 points pas si évidents

Les foyers payant l'impôt sur le revenu (16 millions) qui avaient jusqu'ici choisi la mensualisation (59% d'entre eux) n'ont aucune démarche à effectuer pour mettre fin à leurs anciens prélèvements. "Cette mensualisation a été automatiquement suspendue par les agents de l'administration fiscale", a assuré Gérald Darmanin ce mardi 15 janvier, lors d'une conférence de presse consacrée au prélèvement à la source.





Le ministre de l'Action et des Comptes publics a en effet profité de l'occasion pour signaler que les agents dédiés à la ligne téléphonique ouverte pour répondre aux questions sur le prélèvement à la source (0.809.401.401) recevaient un important flux d'appels de contribuables croyant, à tort, devoir stopper eux-mêmes cette mensualisation. Ce sera donc automatiquement fait. Pas d'inquiétude à avoir : l'impôt sera normalement prélevé une seule et unique fois par mois via le mécanisme du prélèvement à la source.