Prélèvement à la source : vous avez choisi ou vous pensez demander le taux neutre ? Voici le barème

A noter que c'est ce taux neutre qui est appliqué à ceux qui commencent à travailler et n'ont donc jamais fait de déclaration de revenus. Pour les contribuables déjà actifs, par défaut, le fisc communique à votre employeur un taux de prélèvement à la source "personnalisé" (unique pour le foyer). Deux autres options, dont le taux neutre, sont possibles : l'une consiste à choisir un taux "individualisé", calculé par le fisc en fonction des revenus de chacun et permettant donc de répartir l'impôt différemment au sein du couple ; l'autre consiste à choisir le taux "non personnalisé" faisant l'objet de cet article et permettant donc de ne donner aucun indice sur sa situation personnelle à son employeur.





Vous pouvez faire modifier votre taux quand vous le souhaiter sur Impots.gouv.fr, dans votre "Espace particulier", rubrique "Gérer mon prélèvement à la source".