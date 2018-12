Prélèvement à la source : vous n’avez toujours rien compris à ce qui vous attend ? On vous résume tout

Le fisc calculera chaque année le taux de prélèvement de votre foyer à partir de votre déclaration de revenus. Celui qui sera appliqué de janvier à août 2019 a déjà été calculé à partir de votre situation de 2017 (revenus, dépenses, charges de famille) et vous a été communiqué dans votre avis d'imposition reçu pendant l'été 2018.





Ce taux sera recalculé chaque été à partir de votre nouvelle déclaration et appliqué entre septembre de l'année en cours et août de l'année suivante. Le nouveau taux sera donc appliqué à partir de septembre 2019 (jusqu'en août 2020, et ainsi de suite). Si, entre temps, vos revenus ont augmenté ou baissé, le prélèvement ne correspondra pas à votre impôt réellement dû. Une régularisation à la hausse ou à la baisse aura alors lieu : le fisc vous prélèvera ou vous restituera donc la différence