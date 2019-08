Impôts : 2.000 comptes fiscaux piratés, attention aux arnaques

Selon le Canard Enchaîné qui révèle cette affaire, des hackers ont piraté, à la fin du mois de juin dernier, quelques 2000 comptes fiscaux de contribuables pour modifier leurs déclarations d'impôts. Les pirates ont le plus souvent ajouté des crédits et réductions d'impôts aux déclarations de leurs victimes, et remplacé leurs coordonnées bancaires par d'autres, entièrement fictives.





Selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP), ces intrusions ont été rapidement bloquées et n'ont pas eu de conséquences. Elle s'estime d'ailleurs être "une victime collatérale" du piratage de boîtes mail mal protégées par des mots de passe trop simples et dont les hackers avaient pris le contrôle, explique une source de la DGFiP à l'AFP. Il suffisait que le contribuable ait perdu son identifiant fiscal à 13 chiffres, qu'on le lui ait renvoyé par mail et l'intrusion pouvait alors être rendue possible.