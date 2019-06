Impôts : qui va profiter des baisses ?

Au total, 27 milliards de baisses d'impôt sont consentis pour les ménages. Et d'après les annonces d'Edouard Philippe mercredi, c'est la classe moyenne qui va bénéficier de certains avantages, surtout la première tranche. Ceux qui ont un revenu imposable entre 9 965 et 25 405 euros verront leur taux d'imposition passer de 14 à 11%. Comment analyser cette mesure ? Quid de son financement ? Quid des plus aisés ?



