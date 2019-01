Prélèvement à la source : quel taux pour ceux qui ont commencé à travailler en 2018 ou 2019 ?

Ce taux "non personnalisé" (ou neutre) correspond à celui d'un célibataire sans enfant et varie en fonction des revenus selon un barème fixé par la loi (par exemple, 0% pour un revenu mensuel imposable de 1.000 euros, 0,5% pour 1.450 euros, 2,5% pour 1.600 euros, 6% pour 1.900 euros ou encore 10,5% pour 3.000 euros). Ainsi, plus le salaire est élevé, plus le taux est élevé. Et inversement, au point qu'il devient nul en dessous d'un salaire mensuel imposable de 1.404 euros par mois, précise le ministère de l'Economie et des Finances dans ses fiches pratiques publiées fin décembre. A noter que les contrats de moins de deux mois permettent de bénéficier d'un abattement de 615 euros, c'est à dire que vos revenus imposables sont diminués de cette somme.





En cas d'écart entre votre taux réel d'imposition et votre taux de prélèvement, une régularisation à la hausse (prélèvement supplémentaire) ou à la baisse (remboursement) interviendra de toute façon à la fin de l'été 2019. Entre temps, le fisc aura en effet traité la déclaration portant sur vos revenus de 2018 et que vous aurez remplie au printemps 2019. Un nouveau taux sera calculé par la même occasion. Et pour ceux qui commencent à travailler en 2019, il faudra évidemment attendre l'été 2020.





Pour éviter d'attendre l'été, vous pouvez vous rendre dès à présent à votre centre des impôts pour demander un taux "personnalisé" correspondant à votre salaire et bénéficier ainsi d'une modulation.