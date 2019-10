Suppression progressive de la taxe d'habitation : découvrez les plafonds pour savoir ce qui vous attend cet automne

IMPÔTS - La deuxième étape de la disparition de la taxe d'habitation va se dérouler cet automne. Bercy précise ce mardi que 4 % de ceux qui avaient bénéficié du dispositif l'an dernier en seront exclus cette année. Les nouveaux plafonds de revenus sont dévoilés par la même occasion.

Bonne ou mauvaise surprise pour vous cette année ? 38 millions de foyers fiscaux vont bientôt recevoir l'avis de taxe d'habitation, à payer au plus tard le 15 novembre (20 novembre en ligne) dans la plupart des cas. Et 80% d'entre eux, ceux dont les revenus sont les moins élevés, vont bénéficier d'une "réduction de 65% [de son montant initial], soit 390 euros en moyenne", calcule le ministère de l'Action et des comptes publics dans un communiqué de presse publié ce mardi 1er octobre.

La deuxième des trois étapes de la disparition de cet impôt local pour huit ménages sur dix (1er tiers en 2018, 2e tiers en 2019, suppression totale en 2020) va en effet se dérouler cet automne. A noter que les 20% restants, ceux aux revenus les plus élevés, devront attendre 2021 pour que s'enclenche également pour eux un processus de suppression en trois étapes s'achevant alors en 2023.