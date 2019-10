Taxe foncière : attention, si vous payez par courrier, la date limite, c'est ce soir

ÉCHÉANCES - Pour les personnes concernées, la mi-octobre est généralement synonyme de taxe foncière. Si vous n'êtes pas mensualisé, il vous faut la payer avant ce mardi 15 ou ce dimanche 20 selon votre cas. L'occasion, pour ne pas risquer les pénalités de retard, de lister les grandes dates de l'année fiscale 2019.

Pour mémoire, voici les dates passées :

• 1er janvier : début du prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus. Application jusqu'au 31 août 2019 du taux de prélèvement calculé sur les revenus de 2017.

• 15 janvier : versement par le fisc d'un acompte de 60% de certaines réductions et crédits d'impôt (garde d'enfant par exemple) dont vous bénéficiiez en 2017 (une régularisation a ensuite eu lieu pendant l'été).

• 16 mai : date limite pour renvoyer votre déclaration de revenus en format papier 2018 permettant de calculer le montant de votre impôt mais aussi de votre futur taux de prélèvement à la source. La plupart des contribuables étaient de toute façon obligés de déclarer en ligne (ils disposaient alors de quelques jours supplémentaires pour accomplir cette démarche).

• Du 21 mai au 4 juin : dates limites pour remplir votre déclaration de revenus en ligne. Les échéances dépendant du département de résidence : le 21 mai pour ceux portant les numéros 1 à 19, le 28 mai pour les numéros 20 à 49 et le 4 juin pour les numéros 50 à 976.

• 24 juillet : remboursement par le fisc du solde des crédits et réductions d'impôt portant sur vos dépenses de 2018 et ayant donné lieu à un acompte de 60% en janvier. Le complément vous a donc été versé mais si, à l'inverse, vous aviez bénéficié d'un avance à laquelle vous n'aviez en fait pas le droit, vous devrez la rembourser en septembre. Les autres crédits et réductions d'impôt ont été totalement versés en une fois. En outre, restitution de sommes éventuellement prélevées en trop par rapport à votre impôt réellement dû et désormais connu.

• 24 juillet au 7 août : mise à disposition en ligne dans votre espace particulier de votre avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 permettant au fisc de calculer le taux qui s'appliquera dès septembre. A noter qu'en cas de changement notable de revenus ou de situation familiale, vous pouvez modifier ce taux tout au long de l'année directement depuis Votre espace particulier sur le site Impots.gouv.fr, rubrique Gérer votre prélèvement à la source. Si vous êtes perdu ou pour toute question relative au prélèvement à la source, une ligne téléphonique est ouverte (0.809.401.401).

• 7 août : ouverture du service de correction en ligne offrant, après coup (et jusqu'à mi-décembre), la possibilité de rectifier votre déclaration de revenus en cas d'oubli ou d'erreur dans les montants notamment.

• 1er septembre : rafraîchissement de votre taux de prélèvement à la source à partir de votre déclaration de revenus effectuée au printemps 2019. Ce taux calculé sur vos revenus de 2018 s'applique par défaut jusqu'au 31 août 2020.

• 16 septembre : paiement du solde de l'impôt s'il est plus élevé que prévu par exemple en raison de revenus exceptionnels perçus en 2018. En revanche, afin de vous éviter de payer deux fois l'impôt, vos revenus habituels de 2018 sont neutralisés par un crédit d'impôt exceptionnel. Cette date concerne ceux qui paient par chèque, titre interbancaire de paiement (TIP), par virement ou, si la somme est inférieure à 300 euros, en espèces ou par carte bancaire au guichet des Impôts.

• 21 septembre : paiement du solde de l'impôt, pour ceux qui paient en ligne sur Impots.gouv.fr ou via l'application mobile Impots.gouv pour smartphone ou tablette.