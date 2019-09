Impôts : taxe foncière, nouveau taux à la source... Tout ce qui vous attend avant la fin de l'année

REPÈRES - Entre la mise en place du prélèvement à la source, les promesses de suppression de la taxe d'habitation et les étapes de transition pour mener à bien ces projets, la fin de l'année 2019 est riche en échéances fiscales. Première d'entre elle : le paiement d'un éventuel solde à payer sur les revenus exceptionnels de 2018, à régler en ligne le 23 septembre au plus tard. LCI fait le point.

Cet automne et cet hiver sont ainsi encore riches en échéances en tout genre, y compris en matière d'impôts locaux. L'occasion de faire le point sur tout ce qui va changer dans les mois à venir.

Ceux qui ont perçus des revenus exceptionnels (l'intéressement et la participation par exemple) peuvent donc avoir à régler un complément. Le montant est inscrit sur l'avis d'impôt reçu cet été. A noter qu'un règlement en ligne sur le site Impots.gouv.fr ou sur l'application mobile Impot.gouv prolonge le délai de cinq jours : l'échéance est alors repoussée du 18 au 23 septembre (pour information, ces échéances avaient été fixées initialement respectivement au 16 et au 21 septembre avant d'être modifiées ce jeudi 12).

Quelques contribuables ont un montant à payer sur leurs revenus de 2018 en plus de l'impôt déjà prélevé à la source depuis janvier 2019. L"année blanche fiscale" -ce mécanisme qui permet d'éviter de payer deux fois l'impôt l'année de la mise en place du prélèvement à la source- n'efface en effet que les revenus habituels de 2018.

Un possible crédit d'impôt indûment perçu à rembourser (23 septembre, en ligne)

Rappelons que la direction des finances publiques (DGFip) avait versé dès janvier 2019 une avance de 60% sur des crédits et réductions d'impôts touchés au titre des dépenses de 2018 (emploi d'un salarié à domicile, frais de garde pour jeunes enfants, dons aux associations, cotisations syndicales...). Ne disposant pas encore, à l'époque, des déclarations de revenus 2018 renvoyées par les contribuables au printemps, le fisc s'était alors appuyé sur la déclaration de 2017 pour calculer ces sommes... quitte à rectifier le tir après coup.

Ceux qui le souhaitent peuvent cependant demander à le moduler en cas d'augmentation ou de baisse de revenus ou de changement de situation familiale. Il est également possible, pour les contribuables mariés ou pacsés, de demander un taux différencié pour chaque membre du couple. Une option qui peut être intéressante lorsqu'il existe un écart important de revenus et lorsque les deux personnes disposent de comptes bancaires personnels.

Pour ceux qui ne sont pas mensualisés, la taxe foncière est à régler au plus tard le 15 octobre (par chèque, titre interbancaire de paiement, virement) ou le 20 octobre en ligne. Son calcul prend en compte la valeur locative cadastrale du bien (qui peut être réévaluée notamment si vous avez procédé à des travaux d'amélioration ou installé des éléments de confort) et d'un taux voté chaque année par les collectivités locales. Cette année, la remise à niveau de la valeur locative a entraîné de fortes augmentations dans certaines villes.

Pour ceux qui ne sont pas mensualisés, cet impôt local est à payer au plus tard le 15 novembre (par chèque, TIP ou virement) ou le 20 novembre (en ligne). Il baisse encore d'un tiers de son montant initial pour 80% des contribuables aux revenus les moins élevés (jusqu'à environ 27.000 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule). Pour ces ménages, la taxe sera même supprimée l'an prochain. Et pour les 20% restants ? Un suppression ultérieure a été annoncée à de nombreuses reprises par le gouvernement. Mais la date n'est toujours pas claire : les années 2022 et 2023 ont toutes deux été évoquées.

A noter que ces mesures concernent uniquement les résidences principales.