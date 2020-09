Taxe foncière : son taux est stable dans presque toutes les grandes villes

Les taux de taxe foncière (à payer mi-octobre par les propriétaires) sont globalement stables dans les grandes villes. Sur les propriétés bâties, ils restent en effet les mêmes que l'an dernier dans 88% des communes de plus de 100.000 habitants. Et 12% d'entre elles l'ont même abaissé.

Finalement, en comptabilisant également les taux votés par les intercommunalités et les départements (le plus souvent stables eux aussi), le taux global diminue seulement pour les propriétaires de Nice (-8,1%), Argenteuil (-2,3%), Bordeaux (-0,6%), Caen (-0,6%) ou Perpignan (-0,5%).

Dans l'absolu, c'est à Paris, où ce taux n'a pas bougé, qu'il reste le plus bas (13,5%). Et à Angers, où il n'a pas non plus évolué, qu'il demeure le plus important (56,42%). A noter toutefois que le montant final de la taxe foncière dépend surtout de la valeur locative cadastrale censée être proportionnelle à la valeur du logement.