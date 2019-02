Impôts : une nouvelle tranche pour les plus riches ?

L'une des principales doléances des "gilets jaunes" était portée sur la justice fiscale". Pour l'instant, le chef de l'État a refusé de rétablir l'impôt sur la fortune. Certains membres du gouvernement n'excluent pourtant pas la création d'une tranche d'impôt supplémentaire pour les ménages les plus aisés.



