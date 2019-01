Vous n’avez toujours rien compris au prélèvement à la source ? On vous résume tout

On l'attend depuis des mois, il entre en vigueur ce mardi 1er janvier. Le principe du prélèvement à la source consiste à retenir l'impôt directement sur votre salaire au lieu d'attendre que vous déclariez vos revenus l'année suivante et de vous réclamer ensuite le montant à payer. Certes, certains ressentiront un choc psychologique en voyant leur rémunération systématiquement amputée à chacun des douze mois de l'année. Mais cela ne changera rien à l'arrivée, puisque les contribuables n'auront plus à payer les mensualisations sur dix mois, comme le faisaient 60% des ménages imposables, ou le tiers provisionnel tous les quatre mois.





Ce système s'applique à tous les revenus : salariaux évidemment, mais aussi indemnités de chômage, indemnités maladie ou maternité et pensions de retraite. Le taux de prélèvement est quant à lui transmis aux organismes payeurs (employeurs, Pôle emploi, Sécurité sociale, caisses de retraite).