Voici comment remplir votre déclaration de revenus

Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier. L'impôt est donc retenu directement sur notre salaire. Mais cela ne change rien à nos habitudes. La déclaration de revenus reste obligatoire. Elle permet à l'administration fiscale de faire le point sur vos crédits d'impôt ou sur votre état civil. Comment la remplir ? On vous explique la démarche.



