Votre taxe d'habitation a augmenté ? C'est normal (et Darmanin explique pourquoi sur Twitter)

ON NOUS AURAIT MENTI ? - La promesse de la baisse de la taxe d'habitation a provoqué de mauvaises surprises. Et certains contribuables, qui ne font pas partie des 22 millions de foyers bénéficiant d'une réduction de 30% dès cette année, ont fait part de leur agacement sur Twitter. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, en a profité pour rappeler les règles.