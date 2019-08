Incidents bancaires : nos banques sont-elles parmi les plus chères d'Europe ?

C'est souvent la mauvaise surprise sur le relevé bancaire. Les frais sont facturés en cas de problème de paiement jusqu'à 20 euros à chaque fois. Il s'agit d'un pactole pour les banques car cela représente au total pas moins de 1,2 milliards d'euros. Nos banques sont-elles parmi les plus chères de l'Union européenne ? Une loi protège-t-elle tous les consommateurs ? Les banques en ligne sont-elles toujours moins chères ? Décryptage avec notre journaliste Antoine de Précigout.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.