Indépendants, micro-entrepreneurs, TPE : comment bénéficier des aides financières pour faire face au coronavirus ?

Cette aide forfaitaire est issue d'un fonds de solidarité créé pour aider les plus petites entreprises les plus touchées. Elle est réservée aux très petites entreprises (TPE), indépendants et micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 million d'euros. Et à condition soit d'avoir subi une fermeture administrative (comme c'est le cas notamment des commerces non alimentaires et restaurants), soit d'avoir une activité tellement réduite que le chiffre d'affaires a diminué de plus de 70% en ce mois de mars (par rapport à mars 2019).

Cette aide sera attribuée à partir du 31 mars par simple déclaration sur le site de la direction générale des finances publiques (DGFip). La marche à suivre précise n'a pas encore été communiquée.