Inégalités : Bruno Le Maire mouille sa chemise

Dans un souci de justice fiscale, Bruno Le Maire a proposé la mise en place de la taxe Gafa des sociétés ayant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros. Ceci dans le but de réduire les inégalités dans le monde. Microsoft, par exemple, du haut de sa valeur boursière de 820 milliards de dollars, représente la richesse nationale des Pays-Bas. Amazon et Apple ne sont pas en reste. A combien cette taxe Gafa reviendrait-elle à l'Etat ? Quid des inégalités de richesse sur le plan domestique ?



