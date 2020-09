INFO LCI - Bruno Le Maire annonce un nouveau fonds d'investissement pour inciter les Français à investir dans les PME

Environ 1500 petites et moyennes entreprises et startup majoritairement françaises et non cotées font partie de ce fonds de placement, dont le ticket minimal d'entrée a été fixé à 5000 euros, bloqués 5 ans. La durée de vie du fonds est de 6 ans, prorogeable un an. "Ce n'est pas pour tous les épargnants, soyons clairs. C'est pour ceux qui ont un bas de laine déjà bien constitué", précise Bruno Le Maire. Le capital investi n'est d'autre part pas garanti par ce fonds de placement. "Au bout du compte, on peut avoir une rentabilité plus importante que celle d'un livret A ou d'un livret de développement durable", assure le ministre. Ce nouveau produit, baptisé Bpifrance Entreprises 1, sera disponible dès jeudi 1er octobre dans les agences bancaires ou sur le site internet de la Banque Publique d'Investissement.