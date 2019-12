INFO LCI - Reconduite, la prime de Noël sera versée à partir du vendredi 13 décembre

Le dispositif est reconduit cette année encore pour 2,3 millions de ménages aux revenus modestes. La prime exceptionnelle de fin d'année, communément appelée Prime de Noël, sera versée à partir du vendredi 13 décembre, par la Caisse d'allocation familiale et Pôle emploi, sur les comptes bancaires des bénéficiaires de minima sociaux, sans aucune démarche de leur part. Le gouvernement l'a confirmé à LCI ce vendredi.

"Les fêtes de fin d’année sont une période particulière dans le cœur de tous les Français. Et c’est un moment où la solidarité a toute sa place. La prime de Noël vient donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des foyers les plus modestes, qu’il s’agisse d’une personne seule, d’un couple ou d’une famille", a indiqué à LCI Christelle Dubos, secrétaire d"État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.