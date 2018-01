Inondations : voici comment vous faire rembourser les dégâts par votre assureur

INTEMPÉRIES - Tandis que l'eau continue de monter à Paris, que la crue de la Seine et de ses affluents a inondé plusieurs communes de l'Ile-de-France et que le Rhin a fait de même dans l'Est, se pose (ou va se poser) la question du remboursements des dégâts occasionnés. Maison touchée, cave inondée, meubles remplis d'eau, voiture emportée... Mode d'emploi pour se faire indemniser par les assureurs.