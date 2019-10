Intempéries dans le sud : voici comment vous faire rembourser les dégâts par votre assureur

DÉMARCHES - Les violentes pluies qui se sont abattues dans le sud ces derniers jours ont provoqué de nombreux dégâts. La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a prévenu ce jeudi que l'état de catastrophe naturelle serait pris la semaine prochaine. Dès à présent, les victimes sont invitées à prendre des photos et contacter leurs assureurs.

Déclarez quand même le sinistre à l'assureur. Passé ce délai de cinq jours ouvrés, rien n'est perdu, mais les choses peuvent se compliquer. Non seulement certains contrats peuvent prévoir davantage de jours mais aussi, comme le précise l'Institut national de la consommation (INC), "l'assureur ne peut refuser de vous indemniser que si le contrat prévoit une clause de déchéance et si celui-ci prouve que votre déclaration tardive lui a causé un préjudice". Il convient alors de rédiger un courrier avec l'aide d'un juriste ou d'une association de consommateurs, ou à défaut d'utiliser la lettre type, accessible ici sur le site de l'INC .

Rassemblez un maximum de justificatifs. Prenez des photos des dégâts et rassemblez, si vous avez eu la bonne idée de les garder, les factures des biens endommagés. Ayez conscience que tout n'est pas forcément couvert et que, selon le niveau de votre contrat, l'indemnisation peut être calculée en fonction de la vétusté de vos biens. Il convient donc de vérifier ce qui est couvert ou non par votre contrat et l'existence d'une éventuelle franchise. Par exemple, le mobilier de jardin peut-être proposé uniquement en option. Si les dégâts sont importants, la compagnie d'assurance est susceptible d'envoyer un expert chez vous pour évaluer le montant de l'indemnisation.