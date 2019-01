Interdiction des super-promos : la stratégie des supermarchés

Les promotions sont les armes des distributeurs pour nous inciter à dépenser davantage. 70% de réduction sur une célèbre pâte à tartiner, une telle promotion est tout simplement interdite par la loi. Les ristournes sur les produits alimentaires ne peuvent plus désormais dépasser les 34%. Les enseignes pourraient perdre jusqu'à 1,3 milliard de recettes avec l’encadrement des rabais. Alors, quelle est la nouvelle stratégie des supermarchés pour attirer les consommateurs ?



