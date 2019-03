Investir en Bourse : pourquoi vous auriez tort de ne pas le faire

Pour investir en Bourse avec succès, il convient de respecter quelques règles élémentaires que nous détaillerons ici. D’abord, vous devrez consacrer à vos investissements en actions une petite partie seulement de votre patrimoine. Hors de question d’investir en actions tous son argent et surtout d’investir des sommes dont on a besoin à court ou moyen terme. On ne place pas dans des actions les sommes destinées à payer son loyer ou à financer son prochain voyage.





Veillez à diversifier votre patrimoine entre placements à capital garanti peu rémunérateur, mais qui vous garantissent le plus souvent de pouvoir récupérer vos fonds immédiatement en cas de besoin, et placements long terme, plus risqués et plus rémunérateurs comme les actions. Attention, au sein de vos placements actions, vous devrez aussi prendre soin de diversifier vos avoirs et ne pas tout miser sur une ou deux actions. Variez les secteurs d’activité (industrie, biens de consommation, pharmaceutique, bancaire, etc.), les zones géographiques (Europe, États-Unis, émergents, etc.), mais aussi le type de sociétés (grosses sociétés du CAC 40, ETI ou PME, sociétés en croissance ou matures, etc.).





Pour sélectionner vos actions, vous devrez vous appuyer sur l’analyse fondamentale et l’analyse technique. L’analyse fondamentale vous permettra, au travers de l’étude des fondamentaux de l’entreprise (avantages concurrentiels, management, ratios financiers, etc.), de déterminer la valeur des sociétés. L’analyse technique, au travers de ses indicateurs graphiques et mathématiques, permet de déterminer quel est le meilleur moment pour acheter ou vendre un titre.





Au vu de vos connaissances, vous estimez ne pas être en mesure d’effectuer un bon stock-picking (sélection de valeurs) ? Des solutions existent pour se positionner tout de même sur le marché actions. Vous pouvez acheter des parts de fonds : le gérant de fonds se charge de sélectionner les titres, de les acheter et de les vendre. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des avis d’expert et des analyses de valeurs, comme celles proposées régulièrement par Café de la Bourse qui effectue pour vous les analyses fondamentale et technique des titres les plus prometteurs du moment. Retrouvez notamment au sein de notre section les actions en Bourse du moment, notre dernière analyse de L’Oréal, leader du secteur de la beauté et des cosmétiques.