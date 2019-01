Investissement spécial paresseux : laissez les trackers faire le travail pour vous

Il est avant tout conseillé de connaître parfaitement l’indice sous-jacent. Un ETF, en effet, ne fait que répliquer son évolution ; et la parfaite connaissance du sous-jacent ainsi qu’un bon scénario de marché sont les deux éléments qui vous permettrons d’engranger des gains.





Privilégiez la simplicité. Ainsi, tenez-vous à l’écart des ETF Leverage & Short. En effet, les trackers proposant de l’effet de levier, qui démultiplie les gains comme les pertes, et les ETF qui permettent de vendre à découvert sont complexes à maîtriser et donc à réserver aux investisseurs les plus chevronnés.





Au moment de choisir un ETF, il conviendra notamment de s’orienter vers les ETF ayant les encours les plus importants (au moins 100 millions d’euros) et un historique suffisant (plus de 3 ans) en n’oubliant pas de prendre en compte les frais. Découvrez nos 7 conseils pour investir avec les ETF.