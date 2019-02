Investissements : où placer son argent en 2019 ?

Dans le contexte actuel, il conviendra de privilégier certains placements plutôt que d’autres pour protéger son patrimoine d’une part et profiter au mieux des tendances pour accroître ses avoirs d’autre part.





Les personnes les plus averses au risque qui ne souhaitent investir que dans des placements en capital garanti devront délaisser le fonds euros classique et se tourner vers des solutions alternatives. En effet, en raison de la faiblesse des taux d’intérêt actuel qui se répercute sur le rendement des supports investis en obligations comme le fonds euro classique de l’assurance-vie, il vaut mieux opter pour des fonds euros alternatifs, eux aussi garantis en capital. Par exemple, les fonds euros immobiliers qui associe actifs immobiliers et obligations affichent un rendement plus élevé.





Les produits structurés peuvent aussi présenter un investissement intéressant pour les particuliers réticents au risque. De fait, les produits structurés permettent d’investir sur un sous-jacent, notamment un indice boursier, en bénéficiant d’une protection partielle du capital, en échange d’un rendement capé et d’une durée de placement long terme. Par exemple, si l’indice sur lequel vous avez investi via un produit structuré a connu une hausse de 15 %, la performance du produit structuré sera elle seulement de 7 %. À l’inverse, si l’indice a subi une baisse de -25 %, vous n’essuierez pas de perte.





Selon votre profil d’investisseur, votre aversion au risque et votre horizon de placement, il peut être aussi opportun de vous diriger vers l’investissement en direct dans les actions. Ces dernières vous permettront de sensiblement booster les performances de votre contrat d’assurance-vie si vous investissez via des unités de compte. Pensez aussi à l’investissement via le PEA qui bénéficie d’une fiscalité attractive.





Il conviendra pour investir avec succès de respecter deux règles. D’abord, il faut savoir se montrer sélectif en 2019 et n’investir que dans les entreprises les plus solides qui versent de conséquents dividendes par exemple. Découvrez notre classement des sociétés françaises aux plus forts dividendes. Puis, diversifiez vos avoirs et achetez des actions de secteurs différents, de zones géographiques différentes, etc. Et n’investissez en actions qu’une partie de votre patrimoine. Vous devez continuer à posséder des liquidités, des placements à capital garanti, de l’immobilier, etc.





Enfin, on pourra aussi profiter du boom de l’immobilier en investissant dans des SCPI via les unités de compte de son contrat d’assurance-vie ou en direct en s’endettant pour profiter des taux bas. Retrouvez notre comparatif des SCPI européennes.