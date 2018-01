"J'ai pas le temps" : ces applis anti-paperasse qui vont vous aider à ménager vos nerfs

• A quoi ça sert ? Cette appli vous permet de centraliser et stocker - "à vie", promet La Poste qui propose ce service - vos documents (factures, relevés bancaires, impôts ou encore fiches de paie si votre employeur est habilité) dans un espace numérique sécurisé. Vous êtes aussi guidé dans la réalisation de certaines démarches administratives (renouvellement de passeport, inscription sur les listes électorales par exemple), les documents nécessaires étant groupés dans un même dossier.





• Comment ça fonctionne ? Vos documents sont automatiquement récupérés et classés auprès des organismes (plus de 300) pour lesquels vous aurez rentré vos identifiants. Il s'agit, par exemple, des fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, Suez...), des banques ou assurances (Caisse d'épargne, Maif, Paypal...), des structures publiques (Caf, Impots, Assurance maladie...), des abonnements TV ou télécoms (Free, Orange, Netflix...) ou encore des e-commerces (Amazon, Fnac, Vente-privee...). Pour vraiment tout avoir au même endroit, vous pouvez, en outre, scanner vos documents papier et les importer.