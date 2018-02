Cinq destinations cadeaux pour la Saint-Valentin

Cette station balnéaire surprend par ses gigantesques arches crayeuses dressées sur la mer, dont l’aiguille creuse qui servit de décor à un épisode d’Arsène Lupin. Accroché à la falaise, le Dormy House domine le pittoresque village normand, et sa plage jusqu’à perte de vue. Ce trois étoiles entouré d’un parc de quatre hectares et garni de chambres douillettes, ouvre partout sur ce paysage spectaculaire. Côté restaurant, même vue, les produits de la mer en plus.