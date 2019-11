Jusqu'où êtes-vous prêts à aller pour profiter des promos du Black Friday ?

PHÉNOMÈNE - Alors que la course aux rabais a déjà démarré avec le lancement de la Black Friday Week, nombreux sont les consommateurs à trépigner d'impatience en vue du 29 novembre, LE jour où les principaux détaillants vont dégainer leurs meilleurs offres. 72% l'attendent d'ailleurs de pied ferme pour anticiper leurs cadeaux de Noël. Qui sont ces stakhanovistes de la bonne affaire et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour ne pas la rater ? On vous dit tout...

Deux écoles s'affrontent pour préparer Noël : les adeptes des achats de dernière minute, et ceux qui anticipent. Pour ces derniers, une journée fait figure de coup d'envoi, celle du "Black Friday", dont l'édition 2019 tombe ce vendredi 29 novembre. Et pour profiter au mieux des promotions, ces consommateurs semblent prêts à revoir toute leur organisation quotidienne. Ainsi, une étude réalisée par la SFAM (société d'assurances destinée à la téléphonie mobile)* nous révèle que 56% des consommateurs se déclarent prêts à poser un jour de repos ce jour-là pour être sûrs de pouvoir profiter des meilleures promotions. En revanche, si tous ne sont pas prêts à poser une journée, 1 Français sur 3 est tout de même disposé à se lever 1 heure plus tôt pour l’occasion. Pour ne pas passer à côté des meilleures promotions, 20% prévoient même de se réveiller deux heures plus tôt et ainsi tester la fameuse tendance du "Miracle morning".

Les achats multimédias plébiscités

Autre preuve de l'ampleur que ce phénomène a pris en France, toujours selon la SFAM : 50% des personnes interrogées ont prévu de dépenser plus que l'année dernière. Côté budget, 1 Français sur 4 pense débourser entre 150 et 250 euros, et 19% ont même l'intention de dilapider plus de 450 euros. Il faut dire que le Black Friday favorise l'achat impulsif : comme le montre une enquête réalisée en octobre par le site Tiendeo, 1 Français sur 2 fera ses achats en fonction des offres proposées, avec une préférence pour les commerces en ligne (53%), suivis par les grands magasins (42%),et les "Marketplace" - site e-commerce multi vendeurs - (29%). Parmi les produits qui devraient être plébiscités, les consommateurs comptent bien profiter de ce jour de soldes XXL pour leurs achats multimédias. D'après la SFAM, les smartphones occupent la 1re place (33%), devant l’électroménager (22%) et les ordinateurs/tablettes (20%). Ainsi, rien que pour le high-tech, 56 % des sondés projettent de dépenser entre 100 et 200 euros.

Mais qui seront les plus gâtés ? Sans surprise, les enfants arrivent largement en tête ! En effet, 56% des sondés ont prévu de casser leur tirelire pour leurs chérubins, puis pour leurs conjoints (22%) et leurs parents (18%). Cependant, le Père Noël saura-t-il choisir correctement les cadeaux à glisser sous le sapin ? Car les Français ont leur préférence quant aux produits qu’ils souhaiteraient recevoir. Concernant les cadeaux high tech, Ils rêvent avant tout d’un nouveau smartphone (42%) et d’un ordinateur (24%). Plus surprenant, 20% d'entre eux attendent de recevoir de l'électroménager !

* Etude Toluna menée pour la SFAM en octobre 2019, sur un échantillon de 1 000 Français représentatif de la population.