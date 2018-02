L'abonnement séduit de plus en plus de Français

Grâce à sa simplicité, l'abonnement compte de plus en plus d'adeptes. Avec une moyenne de cinq par personne, les Français sont les rois en matière d'abonnement en Europe. Ces chiffres font état d'une hausse de 50% par rapport à l'année 2012. Pour cause: l'abonnement permet une liberté de consommation. Pour les entreprises, ces abonnés représentent une sécurité de revenu.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.