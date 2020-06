L'air de rien, la CRDS se mue en impôt-Covid pour renflouer le trou de la Sécu

Plusieurs députés ont tiqué sur un point du texte qui prolonge la CRDS. Ils assimilent en effet cette mesure à une augmentation d'impôt, contraire à l'engagement du président de la République de ne pas alourdir la fiscalité. "On pourrait passer beaucoup de temps" à débattre si "la dette Covid revient à l'Etat ou à la Sécu", mais il "y a un peu le feu", a répondu le ministre de la Santé Olivier Véran. Il n'empêche que lors de son allocution de ce dimanche 14 juin, Emmanuel Macron avait exclu l'éventualité de gonfler les impôts pour financer les sommes colossales dépensées ou garanties par l'Etat (plus de 400 milliards d'euros au total) pour répondre à l'urgence face au coronavirus :

"Ces dépenses se justifiaient et se justifient en raison des circonstances exceptionnelles. Mais elles viennent s’ajouter à notre dette déjà existante. Nous ne les financerons pas en augmentant les impôts : notre pays est déjà l’un de ceux où la fiscalité est la plus lourde, même si depuis trois ans nous avons commencé à la baisser. La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres."