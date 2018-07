L'eau en vrac, de plus en plus consommée

Le marché de l'or bleue évolue et devient une vraie alternative écologique. L'eau du robinet connaît un franc succès auprès des restaurants mais également auprès des consommateurs. Les deux-tiers de ces derniers en boivent tous les jours. Les dispositifs de filtrage sont perfectionnés, l'eau est fraîche et n'a aucun arrière goût. Plus d'un million s'en vendent chaque année en grande surface et les entreprises ne cessent d'innover face à cet engouement grandissant.



