L'envoi des chèques énergie est finalement décalé : ferez-vous partie des 5,5 millions de bénéficiaires ?

L'opération s'étale en effet sur neuf semaines (et non plus six comme cela était initialement prévu). Les département du Pas-de-Calais et du Nord ouvrent la marche avec des envois programmés les 1er et 2 avril. Une quinzaine de départements dont le Vaucluse, le Gard ou le Var la fermeront, avec des envois quant à eux finalement prévus entre le 25 et le 28 mai. Pour savoir quand viendra votre tour (si vous correspondez aux critères), vous pouvez consulter ici le calendrier complet diffusé par le gouvernement. A noter que celui-ci est encore "susceptible d'évoluer compte tenu de la crise sanitaire en cours", précise le ministère.

Comptez à chaque fois quelques jours supplémentaires pour les recevoir dans votre boîte aux lettres. Sans oublier, comme l'indique le gouvernement, que "les délais d’acheminement, compris normalement entre 2 et 4 jours, pourraient être légèrement rallongés du fait de la réduction de service de la Poste en période de confinement".