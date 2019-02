L'eusko, la monnaie locale la plus importante d'Europe

La monnaie locale mise en place par le Pays basque est devenue la plus importante d'Europe. Partie d'une démarche militante, elle a fait ses preuves et un million d'eusko sont aujourd'hui en circulation. Pour ce qui est de la conversion, un eusko équivaut à un euro. Quid de son utilisation ?



