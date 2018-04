L'humeur de Bachelot : "Miser sur les pauvres en les enfonçant un peu plus dans la misère, c'est vraiment épouvantable"

Casino proposera à ses clients de régler leurs achats alimentaires à débit différé ou payables en plusieurs fois dès 20 euros à partir de lundi prochain. La chaîne de distribution viserait notamment à ne plus destiner le système de crédit à des biens durables, mais à des biens de consommation courante. Alors qu'il y a plus de 200 000 personnes en procédures de surendettement, cette technique de crédit à la consommation pourrait enfoncer encore plus les ménages pauvres dans la précarité.



