L'humeur de Beaugrand : Réseaux sociaux, les nouveaux amis du fisc

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Le fisc veut traquer les fraudeurs sur Internet. Un dispositif devrait être expérimenté dès 2020 pour mieux cibler ceux qui vont subir un contrôle fiscal ou non.

De l'espionnage à grande échelle. C'est ce que prévoient les services fiscaux qui souhaitent investir 20 millions d'euros dans un algorithme pour vérifier si nous avons un train de vie qui correspond à nos revenus ou pas. Ce logiciel va en effet observer nos faits et gestes via Internet et relever quelques possibilités de fraudes. Alors gare à tout train de vie ostentatoire exposé sur les réseaux sociaux, au vu de l'expérimentation de ce dispositif prévue en 2020.



