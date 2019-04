L’inflation : un danger pour mon argent ?

L’inflation correspond au phénomène de hausse des prix. C’est l’INSEE qui est chargé de la calculer à partir de l’indice des prix à la consommation qui mesure le prix d’un panier de biens et de services dans toute l’économie. L’inflation est exprimée sous forme de pourcentage. En 2018, l’inflation a été de 1,8 %. Elle devrait être moindre cette année puisque l’INSEE table pour 2019 sur une inflation proche des 1 %.





Ainsi, avec une inflation de 1 % par an par exemple, le prix d’une place de cinéma à 10€ au début de l’année sera à la fin de l’année de 10,10€. En théorie, votre pouvoir d’achat a donc baissé : vous ne pouvez plus avec 10€ vous offrir une séance de cinéma. Vous devez en effet débourser 10 centimes supplémentaires. Dans les faits, la réalité est bien souvent différente car l’inflation s’accompagne souvent d’une augmentation des salaires qui permet de conserver son pouvoir d’achat. Notez tout de même que l’inflation est défavorable aux revenus fixes comme par exemple les pensions de retraite non indexées sur l’inflation mais aussi les revenus fixes de certains placements.