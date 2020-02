La Caisse d'épargne souhaite tester un système de banquier-entrepreneur : seriez-vous prêt à lui confier vos finances ?

La formule est présentée comme une solution pour maintenir des agences bancaires en milieu rural, voire pour en installer où elles manquent. La Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire envisage dans ce but de confier ses clients à des "conseillers indépendants locaux". La banque régionale projette de mener l'expérience à partir de juin au sein de trois agences de l'Ouest de la France, selon un document présenté en début d'année au conseil social et économique (CSE) de l'entreprise et dont l'Agence France-Presse rapporte ce mardi 18 février les grandes lignes.

Ce projet de test a d'ores et déjà obtenu le feu vert du groupe BPCE (dont font partie les Caisses d'épargne). Pour être mis en place, il doit cependant encore obtenir un agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée de superviser le secteur de la banque et de l'assurance. Quels seront alors les garde-fous prévus pour encadrer ces banquiers-entrepreneurs à qui vous pourriez être amenés à demander conseil pour gérer votre argent ?