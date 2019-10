LA CHRONIQUE AUTO - Flashé par un radar : pas de nouvelle bonne, nouvelle ? Le point sur la prescription

DÉLAI - Qui dit flash ne dit pas forcément PV. Retard administratif, classement sans suite ou mauvaise adresse, à partir de quand l'automobiliste peut-il souffler quand il ne reçoit pas d'avis de contravention ? Maître Jean-Baptiste le Dall, avocat spécialiste du droit routier, détaille toutes les éventualités.

Vous croyez avoir été flashé au volant de votre voiture mais vous n'en êtes pas si sûr. D'autant que l'avis de contravention tarde à arriver dans votre boîte aux lettres. À partir de quand pourrez-vous considérer que vous ne recevrez jamais ce PV qui vous pend au nez ? Et que se passe-t-il, par exemple, si vous avez changé d'adresse entre temps ? Rappel des règles selon les situations.

On pourra rassurer les conducteurs flashés en leur rappelant qu’un flash émis par un radar ne se traduit pas nécessairement par la réception d’un avis de contravention à la maison. Beaucoup de clichés ne seront en effet pas exploitables. Présence d’autres véhicules ou mauvaises conditions météorologiques pourront ainsi éviter au conducteur pressé la verbalisation.

Un avis de contravention pour une infraction commise au volant d’un véhicule de location prendra souvent plus longtemps à parvenir au contrevenant puisque l’administration se tournera tout d’abord vers la société de location. Cette démarche supplémentaire pourra ralentir l’arrivée de l’avis de contravention.

Grands excès de vitesse : plus long à traiter

Le conducteur qui aurait été flashé par un radar à plus de 50 km/h au-dessus de la limitation de vitesse pourra avoir des nouvelles de son infraction que de nombreuses semaines après les faits. En pratique, un tel excès de vitesse sort en effet du circuit automatisé. L’officier du ministère public (OMP) de Rennes, qui se charge des PV traditionnels, va transmettre le dossier à son homologue territorialement compétent pour que soit entendu le titulaire du certificat d’immatriculation. Il peut ainsi s’écouler plusieurs mois avant que l’auteur présumé des faits ne soit convoqué par les forces de l’ordre.

Plus d’un an pour être tranquille

Pourquoi un an ? Tout simplement parce qu’il s’agit du délai de prescription, ce délai au terme duquel il n’est plus possible de poursuivre le fautif. "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue", précise l'article 9 du Code de procédure pénale. Attention le conducteur ne devra pas, pour autant, crier victoire trop vite sous prétexte qu’une année s’est écoulée depuis son écart de conduite.

Ce délai de prescription d’un an va, en effet, pouvoir être interrompu par un certain nombre d’actes qui ne vont pas être portés à la connaissance du contrevenant. Parmi ces actes qui vont faire repartir un nouveau délai d’un an : le "soit transmis" à l’OMP (par lequel sont sollicités notamment un acte d'enquête, une transmission du dossier, la citation de l'automobiliste). C’est ce qu’avait, par exemple, rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2013 à propos de la transmission du dossier à l’OMP du lieu de domicile d’un automobiliste un peu trop pressé (Crim. n°12-84527).

L'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a, également, pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription de l'action publique (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83705).