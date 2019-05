PV pour stationnement interdit et retrait de points : ces places où vous n'auriez pas dû vous garer

Les emplacements de livraison peuvent être utilisés par de simples particuliers mais uniquement à des fins de... livraison et non de stationnement. Et la présence sur ces emplacements de véhicule de tourisme favorisera la verbalisation, plus que celle d'une camionnette ou d'un poids lourd généralement utilisés pour les approvisionnements des professionnels. Les particuliers dont le véhicule aura été verbalisé sur un emplacement de livraison rencontreront souvent les plus grandes difficultés à rapporter la preuve d'une livraison.





On rappellera que certains emplacements de livraison peuvent être librement utilisés sur certaines plages horaires alors que d'autres resteront interdits au stationnement même au beau milieu de la nuit. Ces emplacements sont matérialisés par une bande latérale continue.