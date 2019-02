Rouler en voiture ancienne sera-t-il encore autorisé avec les nouvelles zones de restriction ?

Le diesel est également au cœur des réflexions pour les véhicules anciens. Aujourd’hui, la mairie de Paris interdit la circulation en journée et en semaine aux véhicules les plus anciens (dépourvus de vignette Crit’Air ou classés Crit’Air 5). Une dérogation a néanmoins été accordée aux voitures immatriculées sous le régime de la collection (donc âgées d’au moins 30 ans). Les interdictions de circulation ne les concernent donc pas. C’est ce qu’il ressort d’un arrêté pris conjointement par la mairie de Paris et la Préfecture de police, publié en janvier 2017 (arrêté n° 2017 P 0007).





Néanmoins, cette dérogation n’a été accordée que pour trois ans. Se posera donc bientôt, la question de son maintien. En clair, un passionné de véhicules anciens qui passerait à l’acte en se portant acquéreur d’une belle auto d’une quarantaine d’années peut aujourd’hui circuler comme il le veut dans Paris. Mais rien ne garantit qu’il en sera de même dans les années à venir.