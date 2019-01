La chronique de FX Pietri : Epargne, le livret A fait de la résistance

Les livrets A et de développement durable ont connu du succès en 2018. La collecte s'est élevée à 12,6 milliards d'euros et porte le montant déposé sur ceux-ci à 395 milliards. Un record incroyable d'autant plus que le livret A ne rapporte rien. Avec un taux de 0,75% et une inflation à 1,8%, l'épargnant perd plus de 1% chaque année. Dans ce cas, pourquoi les Français continuent-ils à y épargner de l'argent ?



