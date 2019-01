La chronique de FX Pietri : Grand débat, haro sur les riches ?

Le grand débat national tend à devenir un sujet sur le fait de faire payer les plus les riches. C'est en tout cas ce que dit le contexte politique. Dans le cadre de ce débat national, François-Xavier Piétri parle des nombreuses propositions soulevées comme justificatif. Il y a par exemple l'augmentation des droits de succession, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu et le retour de l'ISF. Quand on parle de faire payer les plus aisés, qui sont ces "riches" concernés ? Qu'en est-il de la baisse des dépenses publiques ?



