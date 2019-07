La chronique de FX Pietri : immobilier et bourse, ça flambe

La pierre ainsi que la bourse flambent dans le pays. Selon les analyses des Echos et MeilleursAgents, les prix en immobilier ont augmenté de 54% dans la capitale en dix ans et de 25% pour les dix plus grandes villes. Du côté de la bourse de Paris, le CAC40 flambe de 17% depuis le début de l'année. Il s'agit de la meilleure hausse sur un semestre depuis dix ans. Ces chiffres correspondent-ils à une réalité économique ?



Ce lundi 1er juillet 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la hausse de la Bourse et celle du prix de l'immobilier. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 01/07/2019, présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Adrien Borne décortique l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.